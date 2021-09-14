Тренер «Металлурга» Воробьев: «Нефтехимик» — интересная команда, надо держать с ней ухо востро»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев отметил силу нижнекамского «Нефтехимика» после крупной победы своей команды со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошо, что забили четыре, и важно, что не пропустили. «Нефтехимик» — интересная команда, довольно быстрая, надо держать с ней ухо востро, не пропустить контратаки. Нам это удалось, а где нет — там Юхо (Олкинуора, вратарь «Металлурга», — прим.ред.) подчистил», — сказал Воробьев.

Фото: metallurg.ru

После пяти сыгранных матчей «Нефтехимик» набрал 6 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Металлург» идет вторым, набрав 8 баллов.

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