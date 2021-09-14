Новости общества

11:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани перенесли остановку из-за строительства метро

09:44, 14.09.2021 1
В Казани перенесли остановку из-за строительства метро
Фото: t.me/metroelectrotranskzn

В Казани перенесли остановку «Улица Минская» из-за строительства второй ветки метрополитена, сообщили в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

С сегодняшнего дня остановка общественного транспорта на улице Ю. Фучика переносится ближе к ТК «Азино». 13 сентября на участке проводились завершающие работы по переносу остановки.

Фото: kzn.ru

В Казани временно ограничат движение по дороге на улице Фучика, сообщала мэрия Казани. Ограничение движения начало действовать с 13 сентября. Закрыт участок дороги возле домов №141а и №106а. Ограничение связано с выносом газопровода из зоны строительства метро.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:08
    из-за того что автобусы не могут в плохую погоду подняться - не ставили светофоры на перекрестке, а теперь подъездные пути под углом к остановке на скате. гениально.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также