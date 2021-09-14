В Казани перенесли остановку из-за строительства метро
В Казани перенесли остановку «Улица Минская» из-за строительства второй ветки метрополитена, сообщили в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».
С сегодняшнего дня остановка общественного транспорта на улице Ю. Фучика переносится ближе к ТК «Азино». 13 сентября на участке проводились завершающие работы по переносу остановки.
В Казани временно ограничат движение по дороге на улице Фучика, сообщала мэрия Казани. Ограничение движения начало действовать с 13 сентября. Закрыт участок дороги возле домов №141а и №106а. Ограничение связано с выносом газопровода из зоны строительства метро.
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