В Казани ограничат движение по улице Фучика
В Казани временно ограничат движение по дороге на улице Фучика, сообщает мэрия Казани.
Ограничение движения начнет действовать с 13 сентября. Закрыт будет участок дороги возле домов №141а и №106а.
Ограничение связано с выносом газопровода из зоны строительства метро.
Напомним, закрытие движения по улице Фучика будет поэтапным. С 6 сентября по 16 октября в городе закрыт для движения транспорта участок по ул. Юлиуса Фучика возле домов №145а и №149. Затем с 17 по 30 октября недоступен станет участок возле здания №151.
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