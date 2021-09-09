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В Казани ограничат движение по улице Фучика

11:25, 09.09.2021
В Казани ограничат движение по улице Фучика
Фото: kzn.ru

В Казани временно ограничат движение по дороге на улице Фучика, сообщает мэрия Казани.

Ограничение движения начнет действовать с 13 сентября. Закрыт будет участок дороги возле домов №141а и №106а.

Ограничение связано с выносом газопровода из зоны строительства метро.

Напомним, закрытие движения по улице Фучика будет поэтапным. С 6 сентября по 16 октября в городе закрыт для движения транспорта участок по ул. Юлиуса Фучика возле домов №145а и №149. Затем с 17 по 30 октября недоступен станет участок возле здания №151.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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