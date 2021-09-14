Спонсор сборной России подарил Карпину новый автомобиль
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин получил в подарок автомобиль Volkswagen Touareg. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Подарок тренеру был сделан от лица официального спонсора сборной России автомобильного концерна Volkswagen.
«Наши друзья из Volkswagen предоставили Валерию Карпину новый Touareg. Кайф!» — говорится в сообщении в соцсетях.
Наши друзья из Volkswagen предоставили Валерию Карпину новый Touareg. Кайф! pic.twitter.com/u929gKecui— Сборная России (@TeamRussia) September 13, 2021
Напомним, Карпин возглавил сборную России по футболу в конце июля нынешнего года. Под руководством нового тренера россияне успели провести три встречи. В сентябре сборная России обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0), а также сыграла вничью с Хорватией (0:0).
Карпин справился с дебютом в сборной России, но основная работа начинается сейчас. К игре еще много вопросовСпортФутбол
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