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Спонсор сборной России подарил Карпину новый автомобиль

09:04, 14.09.2021
Спонсор сборной России подарил Карпину новый автомобиль
Фото: twitter.com/TeamRussia

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин получил в подарок автомобиль Volkswagen Touareg. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Подарок тренеру был сделан от лица официального спонсора сборной России автомобильного концерна Volkswagen.

«Наши друзья из Volkswagen предоставили Валерию Карпину новый Touareg. Кайф!» — говорится в сообщении в соцсетях.

Напомним, Карпин возглавил сборную России по футболу в конце июля нынешнего года. Под руководством нового тренера россияне успели провести три встречи. В сентябре сборная России обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0), а также сыграла вничью с Хорватией (0:0).

Карпин справился с дебютом в сборной России, но основная работа начинается сейчас. К игре еще много вопросов

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