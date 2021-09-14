«Ак Барс» сыграет в гостях против «Сочи» в матче КХЛ

Сегодня, 14 августа, «Ак Барс» сыграет в гостях против «Сочи» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Эта игра станет заключительной для казанской команды в первой выездной серии в сезоне. Ранее подопечные Дмитрия Квартальнова в гостях в овертайме обыграли подольский «Витязь» (2:1 от) и крупно проиграли минскому «Динамо» (2:5).

«Сочи» подходит к матчу с «Ак Барсом», имея в своем активе три поражения подряд. Вначале сочинцы уступили дома ЦСКА (1:4), а потом дважды проиграли на выезде нижегородскому «Торпедо» (1:3) и китайскому ХК «Куньлунь» (2:3) по буллитам.

После шести сыгранных матчей в сезоне «Ак Барс» занимает седьмую строчку в Восточной конференции, набрав 5 очков. «Сочи» также имеет 5 баллов и по итогам пяти игр идет десятым на Западе.

Прямую трансляцию очной встречи команд можно посмотреть на телеканалах ТНВ и ТНВ-Планета. Начало матча — в 19.30 по мск.

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