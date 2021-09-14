В России снизилось число отчаявшихся найти работу

В России во втором квартале 2021 года снизилось число отчаявшихся найти работу до 389 тысяч человек. За аналогичный период прошлого года их насчитывалось 629 тысяч, пишет RT со ссылкой на данные Росстата.

Согласно данным ведомства, к отчаявшимся найти работу относятся те, кто готов приступить к работе, но не искал ее по ряду причин: будь то предыдущий неудачный опыт, отсутствие опыта, недостаток квалификации или работы, соответствующей профессиональным навыкам. Также часто в данной местности отсутствуют рабочие места либо работодатели находят соискателя слишком молодым или слишком пожилым.

Больше всего «отчаявшихся» в Дагестане (71 тыс.), Алтайском крае (22 тыс.), Волгоградской области (18 тыс.), Башкирии (15 тыс.) и Ростовской области (13 тыс.).

При этом в ряде регионов нет тех, кто отчаялся найти работу: это Тульская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Чечня и Кировская область.



В Татарстане за прошедшую неделю количество официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных сократилось на 413 человек. По состоянию на 8 сентября в республике насчитывается 17 032 нетрудоустроенных.

Ольга Плешкова