В Челнах на бульваре Юных Ленинцев завершается установка фонтана
В Набережных Челнах на бульваре Юных Ленинцев завершается установка фонтана. Сейчас там ведется второй этап реконструкции бульвара, ведутся работы по установке малых архитектурных форм.
По задумке архитекторов, бульвар позволит объединить жителей микрорайона: будет организована зона отдыха, уличная библиотека, амфитеатр, фонтан (его установка уже завершается).
Это общественное пространство начали благоустраивать в 2020 году. По республиканской программе на эти цели выделили 101 миллион рублей, а в 2021 году — 50 миллионов рублей, сообщается на сайте мэрии Челнов.
На прошлой неделе «Реальное время» выяснило, что на содержание парков и скверов Набережных Челнов из городского бюджета выделят почти 24,5 млн рублей.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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