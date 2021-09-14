В Челнах на бульваре Юных Ленинцев завершается установка фонтана

В Набережных Челнах на бульваре Юных Ленинцев завершается установка фонтана. Сейчас там ведется второй этап реконструкции бульвара, ведутся работы по установке малых архитектурных форм.

Фото: nabchelny.ru

По задумке архитекторов, бульвар позволит объединить жителей микрорайона: будет организована зона отдыха, уличная библиотека, амфитеатр, фонтан (его установка уже завершается).

Фото: nabchelny.ru

Это общественное пространство начали благоустраивать в 2020 году. По республиканской программе на эти цели выделили 101 миллион рублей, а в 2021 году — 50 миллионов рублей, сообщается на сайте мэрии Челнов.

На прошлой неделе «Реальное время» выяснило, что на содержание парков и скверов Набережных Челнов из городского бюджета выделят почти 24,5 млн рублей.