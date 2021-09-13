Последнего сбежавшего из изолятора в подмосковной Истре задержали

Сотрудники уголовного розыска и ФСБ России при поддержке Росгвардии задержали последнего сбежавшего в августе из изолятора в Истре Александра Мавриди. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранта задержали в московском районе Митино на улице Дубравной. Он попытался оказывать активное сопротивление, но его обезвредили. Его доставили в территориальное подразделение СК России, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ИВС МВД по Истре совершили побег пять человек в ночь на 6 августа. Предположительно, они открутили замки дверей гаечным ключом. МВД обратилось за помощью в поиске сбежавшего из изолятора временного содержания в подмосковной Истре Александра Мавриди, обвиняемого в совершении убийства, вымогательстве, незаконном лишении свободы и в побеге из-под стражи. Ведомство предусмотрело вознаграждение в размере 1 млн рублей. Следком возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС в Истре.