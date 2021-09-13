В ноябрьские праздники из Казани запустят дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург

В ноябрьские праздники из Казани в Москву и Санкт-Петербург назначат дополнительные поезда. Всего Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» — дочка ОАО «РЖД») планирует назначить порядка 160 дополнительных поездов на наиболее востребованные направления в эти дни.

Планируется, что пиковой датой выезда станет 3 ноября, датой отъезда станет 7 ноября, сообщает пресс-служба ФПК.

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В начале сентября РЖД сообщила о запуске нового мультимодального маршрута выходного дня Москва — Сергач — Большое Болдино. Для поездок в направлении Большого Болдино пассажиры поездов дальнего следования №148 Москва — Казань, №112 Москва — Круглое Поле и №72 Москва — Чебоксары пересядут на автобус с отправлением от станции Сергач.

В конце июля первый заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов рассказал о планах компании создать новые туристические мультимодальные маршруты в Казань, Санкт-Петербург, Выборг, на Северный Кавказ, в Карелию.

Татьяна Леухина