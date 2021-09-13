В Татарстане стартовал Всероссийский форум «Кайтам» — видео

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В Татарстане стартовал Всероссийский форум «Кайтам». В нем принимают участие студенты аграрных вузов из 35 российских регионов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



На форум всего прибыли 150 молодых людей. Их ждут четыре для образовательных интенсивов, также для каждого из них разработают личную стратегию личного роста в сфере АПК.

В 2021 году в Татарстане собрали 2 миллиона 341 тысячу тонн зерна при урожайности 15,4 центнера с гектара. Между тем в 2020 году урожайность зерновых была почти вдвое выше — более 30 ц/га.