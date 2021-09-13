Леонид Слуцкий: «Поле плохое и на «Ак Барс Арене» и на Центральном стадионе»

Фото: ФК «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог победного поединка с «Уралом» (4:0), отметив, что его коллега Игорь Шалимов удивил неожиданной тактической расстановкой.

— Забили два быстрых гола. Понятно, что это повлияло на игру. Соперник удивил своей тактической расстановкой, потому что когда мы готовились и даже имели возможность анализировать их последнюю контрольную игру против «Крыльев», они ни разу не использовали схему с тремя центральными защитниками. Поэтому хорошо, что смогли быстро перестроиться.



Также Слуцкий отметил игру новичка Андерса Дрейера, забившего три гола и вновь раскритиковал газон стадиона.

— В моей практике не припомню, чтобы кто-то оформлял хет-трик в дебютном матче. Я доволен дебютом всех новичков.

Если сравнивать качество газона на «Ак Барс Арене» и на Центральном, то он и там и там плохой. Если бы мы играли на нашей базе, было бы идеально, — пошутил тренер «Рубина».





Следующий поединок «Рубин» проведет в Казани 20 сентября против действующего чемпиона, петербургского «Зенита». Начало игры — 18:30 по мск.