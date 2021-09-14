ООО «Казанский ДСК» модернизирует производство сборных железобетонных изделий

ООО «Казанский ДСК» получил заемное финансирование проекта модернизации формовочного цеха в рамках федерально-региональной программы Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) «Производительность труда». Заемные средства будут направлены на модернизацию производства сборных железобетонных изделий: плит, колонн, ригелей и свай. В ходе модернизации производства общие мощности по производству ЖБИ вырастут на 30% — со 100 до 130 тысяч кубических метров в год при достижении полной загрузки мощностей новой линии производства. Обновление оборудования позволит повысить производительность труда на 30%, а себестоимость выпуска изделий снизится на 5%. Уровень локализации продукции составит 100%. В ходе реализации проекта будет создано 19 новых рабочих мест. Общий бюджет проекта составляет 94,6 млн рублей, из которых 52,25 млн рублей предоставлены федеральным ФРП в виде льготного займа, 22,4 млн рублей — в виде займа от Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, 20 млн руб. составили собственные средства предприятия.

«Реализация нашего проекта позволит строить новые типы домов любой этажности со свободными планировками и обновленными архитектурными решениями. КДСК расширит номенклатуру выпускаемой продукции для гражданского и промышленного строительства и увеличит объемы выпускаемой продукции. Текущий высокий спрос на продукцию завода во многом определяется реализацией проектов комплексного освоения территорий, а также выполнением национального проекта «Жилье и городская среда», — рассказал директор ООО «Казанский ДСК» Андрей Некрасов.

Со слов представителя Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, фонд, с 2016 года являясь региональным фондом развития промышленности Республики Татарстан, совместно с федеральным ФРП постоянно расширяет количество региональных программ, что позволяет поддерживать льготными займами больше региональных проектов из различных отраслей промышленности, в том числе и проекты из строительной отрасли.

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