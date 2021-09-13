Российский теннисист Даниил Медведев за победу в финале US Open получил $2,5 млн — это много или мало?
Российский теннисист Даниил Медведев получил $2,5 млн после победы в финальном матче US Open. Он выиграл серба Новака Джоковича, который заработал $1,25 млн — встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
Россиянин взял первый трофей на турнире «Большого шлема». Медведев дважды играл в финале подобных турниров.
Общий призовой фонд US Open-2021 составил $57,5 млн. Ранее победитель получал приз в размере $3 млн.
$2,5 млн за победу в финале US Open — это:
- 182,7 млн рублей по сегодняшнему курсу.
- На $500 тыс. меньше, чем платили за победу в турнире US Open в 2020 году — $3 млн.
- В полтора раза меньше, чем можно было выиграть в финале US Open в 2019 году — за победу платили $3,85 млн.
- Одна пятая часть дохода Медведева за год — Forbes оценил его суммарный доход за год в $13,9 млн.
- На $500 тыс. меньше, чем заработал ирландский боец Конор Макгрегор за бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым — $3 млн.
- На $250 млн меньше, чем призовые за победу в Australian Open в 2021 году — за победу можно заработать $2,75 млн.
- В 45,6 раз больше, чем получили российские спортсмены за золотую медаль Олимпийских игр в Японии — за первое место обещали по 4 млн рублей.
- В полтора раза больше, чем зарабатывает футболист Криштиану Роналду за один пост в социальной сети — он получает €1,35 млн.
- На эту сумму можно построить около 180 теннисных кортов — цена за один от 1 млн рублей.
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