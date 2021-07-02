За один пост в Instagram футболист Криштиану Роналду получает €1,35 млн — это много или мало?

Нападающий сборной Португалии по футболу и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оказался владельцем самого дорогого аккаунта в Instagram — он получает за один пост в социальной сети около €1,35 млн ($1,6 млн). Об этом сообщает BBC со ссылкой на рейтинг, составленный маркетинговой компанией Hopper HQ.

На втором месте расположился актер Дуэйн Скала Джонсон — он получает €1,28 млн ($1,52 млн). Замыкает тройку лидеров певица Ариана Гранде — за один пост с рекламой ей могут заплатить €1,28 млн ($1,51 млн). Еще один футболист — нападающий «Барселоны» Лионель Месси занимает седьмую строчку рейтинга с показателем €0,93 млн, или $1,6 миллиона.

Фото: Максим Платонов

В феврале Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в социальных сетях. Такая цифра появилась после суммирования фолловеров в Instagram, Twitter и Facebook. Сейчас на футболиста в Instagram подписано 308 млн пользователей.

€1,35 млн за один рекламный пост — это:

Примерно 117 млн рублей в пересчете на сегодняшний курс.

В 4 раза меньше, чем зарабатывает Роналду за год — он получает €5,4 миллиона.

— он получает €5,4 миллиона. Всего на €150 тыс. меньше, чем получила вся сборная России по футболу за победу над командой Финляндии

Почти 9 тыс. прожиточных минимумов в России для трудоспособного населения — со следующего года россиянин будет получать минимум 13 026 рублей.

Фото: pixabay.com

На 50 тыс. евро меньше, чем получил Новак Джокович за победу на «Роллан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции) — его гонорар составил €1,4 миллиона.

(Открытый чемпионат Франции) — его гонорар составил €1,4 миллиона. В 78 раз больше, чем получает рэпер Моргенштерн с одного рекламного поста — опубликовать рекламу у него можно от 1,5 млн рублей.

— опубликовать рекламу у него можно от 1,5 млн рублей. В 11,1 раза больше, чем зарабатывает самый высокооплачиваемый российский тиктокер за год : по данным Forbes, это 22-летний Рахим Абрамов, чей доход составляет 10,5 млн рублей.

Алексей Нечаев