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Экономика

За один пост в Instagram футболист Криштиану Роналду получает €1,35 млн — это много или мало?

18:00, 02.07.2021 3
За один пост в Instagram футболист Криштиану Роналду получает €1,35 млн — это много или мало?

Нападающий сборной Португалии по футболу и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оказался владельцем самого дорогого аккаунта в Instagram — он получает за один пост в социальной сети около €1,35 млн ($1,6 млн). Об этом сообщает BBC со ссылкой на рейтинг, составленный маркетинговой компанией Hopper HQ.

На втором месте расположился актер Дуэйн Скала Джонсон — он получает €1,28 млн ($1,52 млн). Замыкает тройку лидеров певица Ариана Гранде — за один пост с рекламой ей могут заплатить €1,28 млн ($1,51 млн). Еще один футболист — нападающий «Барселоны» Лионель Месси занимает седьмую строчку рейтинга с показателем €0,93 млн, или $1,6 миллиона.

Фото: Максим Платонов

В феврале Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в социальных сетях. Такая цифра появилась после суммирования фолловеров в Instagram, Twitter и Facebook. Сейчас на футболиста в Instagram подписано 308 млн пользователей.

€1,35 млн за один рекламный пост — это:

  • Примерно 117 млн рублей в пересчете на сегодняшний курс.
  • В 4 раза меньше, чем зарабатывает Роналду за год — он получает €5,4 миллиона.
  • Всего на €150 тыс. меньше, чем получила вся сборная России по футболу за победу над командой Финляндии в матче группового этапа на чемпионате Европы — они заработали на команду €1,5 миллиона.
  • Почти 9 тыс. прожиточных минимумов в России для трудоспособного населения — со следующего года россиянин будет получать минимум 13 026 рублей.
Фото: pixabay.com
  • На 50 тыс. евро меньше, чем получил Новак Джокович за победу на «Роллан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции) — его гонорар составил €1,4 миллиона.
  • В 78 раз больше, чем получает рэпер Моргенштерн с одного рекламного поста — опубликовать рекламу у него можно от 1,5 млн рублей.
  • В 11,1 раза больше, чем зарабатывает самый высокооплачиваемый российский тиктокер за год: по данным Forbes, это 22-летний Рахим Абрамов, чей доход составляет 10,5 млн рублей.
Алексей Нечаев
ЭкономикаФинансыОбществоСпорт
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