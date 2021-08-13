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Золотым медалистам Олимпиады-2020 в России заплатят по 4 млн рублей — это много или мало?

17:20, 13.08.2021 2
Золотым медалистам Олимпиады-2020 в России заплатят по 4 млн рублей — это много или мало?

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о поощрении российских спортсменов, ставших победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

За золотую медаль спортсмены получат 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, а за бронзовую — 1,7 млн рублей. Такие же денежные поощрения ждут победителей и призеров предстоящих летних Паралимпийских игр.

Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России определят порядок премирования тренеров и специалистов, которые участвовали в подготовке атлетов.

Фото: olympic.ru

4 млн рублей за золотую медаль Олимпиады — это:

  • $54 тыс. по сегодняшнему курсу.
  • €46 тыс. на 13 августа.
  • В 13 раз меньше, чем заплатят чемпионам в Индонезии — за золотую медаль там полагается порядка $750 тысяч.
  • Почти в 1,5 раза больше, чем платят за золото в США — всего $37,4 тысячи.
  • В 3,6 раза больше, чем полагается чемпиону Олимпиады в Канаде — всего $15 тысяч.
  • В 2,3 раза меньше, чем заплатят олимпийским чемпионам на Украине — $125 тысяч.
  • За эту сумму можно приобрести одно- или двухкомнатную квартиру в Казани, но не в центре.
  • Примерно четыре отечественных автомобиля Lada Vesta — в относительно богатой комплектации машина стоит от 1 млн рублей.
Алексей Нечаев
ОбществоСпорт
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:51
    Несколько лет назад им давали ауди ку 5, сейчас она новая стоит от 4000000 в самой пустой комплектации. Кажется ничего не меняется
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  • Анонимно 17:52
    Кстати не знала, что паралимпийцев поощряют наравне с олимпийскими игроками, думала им меньше перепадает. Хорошо что не так
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