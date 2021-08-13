Золотым медалистам Олимпиады-2020 в России заплатят по 4 млн рублей — это много или мало?
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о поощрении российских спортсменов, ставших победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
За золотую медаль спортсмены получат 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, а за бронзовую — 1,7 млн рублей. Такие же денежные поощрения ждут победителей и призеров предстоящих летних Паралимпийских игр.
Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России определят порядок премирования тренеров и специалистов, которые участвовали в подготовке атлетов.
4 млн рублей за золотую медаль Олимпиады — это:
- $54 тыс. по сегодняшнему курсу.
- €46 тыс. на 13 августа.
- В 13 раз меньше, чем заплатят чемпионам в Индонезии — за золотую медаль там полагается порядка $750 тысяч.
- Почти в 1,5 раза больше, чем платят за золото в США — всего $37,4 тысячи.
- В 3,6 раза больше, чем полагается чемпиону Олимпиады в Канаде — всего $15 тысяч.
- В 2,3 раза меньше, чем заплатят олимпийским чемпионам на Украине — $125 тысяч.
- За эту сумму можно приобрести одно- или двухкомнатную квартиру в Казани, но не в центре.
- Примерно четыре отечественных автомобиля Lada Vesta — в относительно богатой комплектации машина стоит от 1 млн рублей.
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