Золотым медалистам Олимпиады-2020 в России заплатят по 4 млн рублей — это много или мало?

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о поощрении российских спортсменов, ставших победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

За золотую медаль спортсмены получат 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, а за бронзовую — 1,7 млн рублей. Такие же денежные поощрения ждут победителей и призеров предстоящих летних Паралимпийских игр.

Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России определят порядок премирования тренеров и специалистов, которые участвовали в подготовке атлетов.

Фото: olympic.ru

4 млн рублей за золотую медаль Олимпиады — это:

$54 тыс. по сегодняшнему курсу.

по сегодняшнему курсу. €46 тыс. на 13 августа.

на 13 августа. В 13 раз меньше, чем заплатят чемпионам в Индонезии — за золотую медаль там полагается порядка $750 тысяч.



— за золотую медаль там полагается порядка $750 тысяч. Почти в 1,5 раза больше, чем платят за золото в США — всего $37,4 тысячи.

— всего $37,4 тысячи. В 3,6 раза больше, чем полагается чемпиону Олимпиады в Канаде — всего $15 тысяч.

— всего $15 тысяч. В 2,3 раза меньше, чем заплатят олимпийским чемпионам на Украине — $125 тысяч.

— $125 тысяч. За эту сумму можно приобрести одно- или двухкомнатную квартиру в Казани , но не в центре.

, но не в центре. Примерно четыре отечественных автомобиля Lada Vesta — в относительно богатой комплектации машина стоит от 1 млн рублей.

Алексей Нечаев