Гидрометцентр Татарстана: бабье лето закончится уже в среду

Гидрометцентр Татарстана дал прогноз погоды на неделю. В предстоящие сутки сохранится теплая погода.

Завтра ночью и утром ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с. Ночью температура составит 10—15°, днем повысится до 20—25°, что выше нормы на 5—6 градусов.

Однако теплые дни на этом закончатся. Уже со среды в Татарстане существенно похолодает, в республику стремится холодный воздух северных широт. В среду, 15 сентября, будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью будет 6—11°, днем — 10—15°.

В четверг, 16 сентября, будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температуры понизятся до 2—7° градусов, днем составят не более 8—13°.

Фото: kzn.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и выходные дни 17—19 сентября также пройдут небольшие дожди. Ночью температура составит 1—6°, при прояснениях возможны заморозки. Днем ожидается не выше 7—12°.



Ольга Плешкова