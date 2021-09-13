Песков: Путин не обязан носить военную форму даже на учениях

Президент России Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если он приезжает на учения, поскольку на это нет регламента, объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



По его словам, глава государства самостоятельно принимает решение о том, как ему одеваться. «Это не регламентировано, никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Путин планирует посетить основной этап маневров «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Фото: kremlin.ru

На учениях «Запад-2021» российские военные применили робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами. Они были успешно использованы мотострелками и десантниками, которые руководили процессом дистанционно. Их использовали для осуществления разведки и организации проходов в полях, заминированных условными боевиками.

Маргарита Головатенко