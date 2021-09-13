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Песков: Путин не обязан носить военную форму даже на учениях

14:03, 13.09.2021
Песков: Путин не обязан носить военную форму даже на учениях
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если он приезжает на учения, поскольку на это нет регламента, объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства самостоятельно принимает решение о том, как ему одеваться. «Это не регламентировано, никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Путин планирует посетить основной этап маневров «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Фото: kremlin.ru

На учениях «Запад-2021» российские военные применили робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами. Они были успешно использованы мотострелками и десантниками, которые руководили процессом дистанционно. Их использовали для осуществления разведки и организации проходов в полях, заминированных условными боевиками.

Маргарита Головатенко
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