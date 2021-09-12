В Нижегородской области Путин понаблюдает за учениями «Запад-2021»
Президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений «Запад-2021», сообщили в пресс-службе Кремля.
— 13 сентября президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил РФ и Республики Беларусь «Запад-2021» , — говорится в сообщении.
На учениях «Запад-2021» российские военные применили робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами. Они были успешно использованы мотострелками и десантниками, которые руководили процессом дистанционно. Их использовали для осуществления разведки и организации проходов в полях, заминированных условными боевиками.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым