Новости общества

00:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижегородской области Путин понаблюдает за учениями «Запад-2021»

22:29, 12.09.2021
В Нижегородской области Путин понаблюдает за учениями «Запад-2021»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений «Запад-2021», сообщили в пресс-службе Кремля.

— 13 сентября президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил РФ и Республики Беларусь «Запад-2021» , — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

На учениях «Запад-2021» российские военные применили робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами. Они были успешно использованы мотострелками и десантниками, которые руководили процессом дистанционно. Их использовали для осуществления разведки и организации проходов в полях, заминированных условными боевиками.

Алексей Нечаев
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также