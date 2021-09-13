Кабмин РТ учредил гранты на поддержку общественных организаций в России, реализующих этнокультурные проекты

Фото: Ринат Назметдинов

В целях сохранения татарского языка, развития и популяризации татарской национальной культуры в РФ, поддержки гражданских инициатив в этой области кабмин РТ постановил учредить гранты правительства РТ на поддержку общественных организаций в регионах РФ, за исключением РТ, реализующих этнокультурные проекты. Документ подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

На Минкульт РТ возложено исполнение постановления. Проекты должны соответствовать определенным критериям, которые прописаны в положении. Например, они не должны быть иностранным юридическим лицом, а также не могут получать деньги из бюджета РТ на основании других документов. В документе находится пример заявки на участие в гранте.

Фото: kzn.ru

Летом в Татарстане учредили грант о поддержке образовательных организаций на сохранение языков, традиций и культур народов, проживающих в Татарстане, в рамках Года родных языков на 2021 год.



Алексей Нечаев