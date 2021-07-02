В Татарстане учредили грант для образовательных учреждений на сохранение традиций народов РТ

В Татарстане учредили грант о поддержке образовательных организаций на сохранение языков, традиций и культур народов, проживающих в Татарстане, в рамках Года родных языков на 2021 год. Такое постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Цель учреждения гранта — оказание содействия этнокультурному и духовному развитию народов России, сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, а еще укреплению российской и татарстанской идентичности.

Грант предполагает поддержку муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных организаций в проектах, которые направлены на сохранение традиций, обычаев, развитие культур народов РТ. Контроль за исполнением постановления возложен на Минобрнауки республики.

В 2020 году в республике утвердили госпрограмму «Сохранение национальной идентичности татарского народа» с горизонтом планирования до 2023 года. За четыре года на программу планируется потратить 420,1 млн рублей.

Маргарита Головатенко