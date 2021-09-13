На дорогах Казани протестируют уфимский троллейбус

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

На дорогах Казани протестируют троллейбус «Горожанин» Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. С 14 сентября он будет курсировать по маршруту №5 «Речной порт — ул. Академика Глушко».

«Завод-изготовитель предложил протестировать машины с увеличенным автономным ходом в реальных городских условиях. Мы пошли навстречу, так как это возможность для наших пассажиров оценить новую модель троллейбуса. Для нас важно отметить плюсы и минусы в его эксплуатации и донести свое мнение до производителя», — заявил гедиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Транспорт из Уфы поступил в минувшие выходные в троллейбусное депо №1 МУП «Метроэлектротранс». Для водителей и слесарей уже провели обучение по обращению с ним.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

«Горожанина» может вместить 100 пассажиров, в салоне предусмотрено 28 сидячих мест. Он имеет 20 км запаса автономного хода. При необходимости отсоединяется от контактной сети и продолжает движение как электробус, рассказали в «Метроэлектротрансе».

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Напомним, в Казани с 15 июля на троллейбусном маршруте №3 тестируют электробус. За первый месяц он перевез 12,5 тыс. пассажиров и проехал 5,8 тыс. км. На прошлой неделе его протестировал президент Татарстана Рустам Минниханов.



Татьяна Демина