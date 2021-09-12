На утилизацию снега в Вахитовском и Приволжском районах Казани выделят более 10 млн рублей

Фото: Дмитрий Резнов

На приемку и утилизацию снега в Вахитовском и Приволжском районах Казани готовы выделить более 10 млн рублей из муниципального бюджета. Делать это планируется на стационарных снегоплавильных пунктах методом плавления.

Заказчиком выступает администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани. Подрядчик должен оказывать услуги с 15 октября по 31 декабря 2021 года по заявке заказчика, следует из документов на портале госзакупок.

От подрядчика требуется обеспечить круглосуточной бесперебойной работой по приемке и плавлению снежной массы и высокое качество всех оказываемых услуг. Кроме того, он обязан обеспечить безаварийную эксплуатацию объектов и бесперебойное функционирование конструкций.

Фото: Дмитрий Резнов

Подрядчик обязан своевременно и безопасно утилизировать снег, вывозимый с улично-дорожной сети и искусственных сооружений Казани. Это необходимо для создания благоприятных и комфортных условий для населения города, следует из документации.

Татьяна Демина