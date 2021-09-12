Путин намерен в середине октября посетить Белоруссию
Президент России Владимир Путин намерен в середине октября посетить Белоруссию. Он примет участие в саммите стран СНГ.
Информацию о планах Путина посетить Минск подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС. Ориентировочно саммит пройдет 15 октября.
Напомним, 9 сентября Москву посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. На встрече с Путиным он согласовал 28 союзных программ. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, на котором стороны намерены утвердить программы, должно состояться до конца 2021 года.
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