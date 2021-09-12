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Путин намерен в середине октября посетить Белоруссию

18:25, 12.09.2021
Путин намерен в середине октября посетить Белоруссию
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин намерен в середине октября посетить Белоруссию. Он примет участие в саммите стран СНГ.

Информацию о планах Путина посетить Минск подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС. Ориентировочно саммит пройдет 15 октября.

Фото: kremlin.ru

Напомним, 9 сентября Москву посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. На встрече с Путиным он согласовал 28 союзных программ. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, на котором стороны намерены утвердить программы, должно состояться до конца 2021 года.

Татьяна Демина
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