На Дни татарского просвещения в регионах России направят 1,35 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В регионах России пройдут Дни татарского просвещения. Из республиканского бюджета на их организацию и проведение, а также на содействие во внедрении информационно-образовательных технологий готовы выделить 1,35 млн рублей.

Заказчиком выступает Минобрнауки Татарстана. От подрядчика требуется обеспечить перелет делегации республики из Казани к месту проведения мероприятия и ее проживание там, следует из документов на портале госзакупок.

Кроме того, от него требуется организовать халяльное питание участников на местах проживания и проведение Дней татарского просвещения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания и т.п.

Дни татарского просвещения пройдут в течение трех дней в Тюменской и Оренбургской областях. Каждый из регионов посетит делегация из не менее 10 человек из Татарстана. В нее войдут руководители образовательных учреждений, учителя татарского языка и литературы и представители вузов республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, с 1 сентября 2022 года началось внедрение новых стандартов общего образования, где в обязательный предмет «Родной язык и родная литература» включен государственный язык республик России.

Татьяна Демина