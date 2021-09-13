В Черемшанском районе РТ на строительство парка выделят почти 1,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане построят парк в селе Старые Кутуши Черемшанского района. На эти цели готовы выделить почти 1,5 млн рублей из бюджета города Бавлы.

Заказчиком выступает исполком Черемшанского района РТ. Подрядчик должен выполнить работы с даты заключения контракта в течение 15 календарных дней, следует из документации, размещенной на портале госзакупок.



Подрядчику необходимо высадить кустарники-саженцы и озеленить территорию общественного пространства. Также предусмотрена обязанность по выполнению различных земляных работ.

Подать заявку на участие в тендере можно до 14 сентября. Аукцион в электронной форме проведут 15 сентября.

Напомним, в Татарстане в 2021 году на благоустройство парков, скверов и набережных потратят 1,95 млрд рублей. Всего в этом году планируются работы в 57 общественных пространствах республики.



Татьяна Демина