В августе цены на вторичную недвижимость в Казани выросли на 20% в годовом выражении

Фото: Максим Платонов (архив)

В августе 2021 года цены на вторичную недвижимость в Казани выросли на 20% в годовом выражении. Средняя стоимость одного квадратного метра достигла 102,5 тыс. рублей. В августе 2020 года она составляла 85,6 тыс. рублей.

По сравнению с июлем 2021 года цены на казанскую «вторичку» выросли всего на 0,6%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН. В прошлом месяцы средняя стоимость 1 кв. метра составляла 101,9 тыс. рублей.

В целом, средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах в августе в среднем составила 91,2 тыс. рублей за квадратный метр. По сравнению с июлем 2021 года цены выросли на 0,9%, а по отношению к августу 2020-ого — на 16%.

Отметим, что в прошлом месяце средняя стоимость «вторички» на казанском рынке недвижимости выросла на 20% по отношению к июлю 2020 года.



Татьяна Демина