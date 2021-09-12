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Татарстанцев предупредили о тумане 13 сентября

14:36, 12.09.2021
Татарстанцев предупредили о тумане 13 сентября
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в понедельник, 13 сентября, ожидается туман. Об ухудшении погоды жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, туман завтра ночью и утром ожидается местами по Татарстану. В частности, он будет наблюдаться в Казани.

Напомним, в Татарстан в начале следующей недели придет долгожданное потепление. Синоптики прогнозируют до +24 градусов и небольшие дожди. 13 сентября, днем воздух прогреется до +17..+22 градусов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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