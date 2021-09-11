В Татарстане в начале следующей недели ожидается до +24 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстан в начале следующей недели придет долгожданное потепление. Синоптики прогнозируют до +24 градусов и небольшие дожди.

В понедельник, 13 сентября, днем воздух прогреется до +17..+22˚С. Во вторник, 14 сентября, в Татарстане ожидается от +19 до +24 градусов.

Ночью температурный фон будет опускать до +5 градусов. В понедельник ожидается +5..+10˚С, во вторник — от +9 до +14 градусов.

Фото: Максим Платонов

В начале неделе в республика сохранится переменная облачность. Временами возможен небольшой дождь, во вторник — гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

В понедельник и вторник прогнозируется юго-западный умеренный ветер. Однако днем и вечером 14 сентября его порывы могут достигать 15-18 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Поволжье на следующей неделе придет короткое бабье лето. На Средней и Нижней Волге температура поднимется выше нормы на три-четыре градуса.



Татьяна Демина