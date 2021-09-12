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Япония заявила о нарушении воздушного пространства российским Ан-26

13:52, 12.09.2021
Япония заявила о нарушении воздушного пространства российским Ан-26
Фото: wikimedia.org

Министерство обороны Японии сообщило, что российский самолет Ан-26 якобы дважды нарушил воздушное пространство страны, пишет ТАСС.

В воздух были подняты японские истребители, чтобы перехватить российский самолет. Японские власти по дипломатическим каналам призвали российскую сторону к недопущению повторения подобного инцидента. Отмечается, что самолет, который якобы нарушил границу, был гражданским.

Фото: wikimedia.org

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что отсутствие мирного договора с Японией является нонсенсом. Он подчеркнул, что о работе на территории Курильских островов власти России и Японии договаривались неоднократно, но японская сторона не раз меняла свою позицию.

Алексей Нечаев
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