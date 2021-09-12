Полиция возбудила уголовное дело после кражи медалей у теннисистки Весниной
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи медалей и драгоценностей из дома олимпийской чемпионки теннисистки Елены Весниной в Подмосковье.
— Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Отмечается, что пока сумма ущерба не установлена. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро и обладательница серебряной медали токийской Олимпиады теннисистка Елена Веснина лишилась обеих олимпийских наград, а заодно и других ценностей. Ее дом ограбили, взломав дверь. Как рассказала сама теннисистка, уходя из дома, они с мужем забыли включить сигнализацию — этим и воспользовались грабители.
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