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Из дома теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали

10:15, 12.09.2021
Из дома теннисистки Елены Весниной украли олимпийские медали
Фото: wikipedia.org

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро и обладательница серебряной медали токийской Олимпиады теннисистка Елена Веснина лишилась обеих олимпийских наград, а заодно и других ценностей. Ее дом ограбили, взломав дверь. Как рассказала сама теннисистка, уходя из дома, они с мужем забыли включить сигнализацию — этим и воспользовались грабители.

— Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, [обнаружили, что] украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф, — рассказала спортсменка ТАСС.

Окончательная сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками, пока не оглашается.

Спортсменка уже обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Она добавила, что полиция уже проводит осмотр дома. А пресс-служба подмосковной полиции сообщает, что по факту хищения проводится проверка: «Сумма ущерба устанавливается. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия».

Людмила Губаева
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