В Псковской области на учениях впервые прошло массовое десантирование ночью

Первое массовое ночное десантирование во время совместных стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» провело Псковское соединение воздушно-десантных войск.

В высадке на полигоне Струги Красные приняли участие более 600 человек личного состава и 30 единиц военной техники. Действия подразделений координировали с помощью современных комплексов навигации и приборов ночного видения, сообщает «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Десантники уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО. Отмечается, что совместные стратегические учения Москвы и Минска проводятся раз в два года.

Ранее на учениях «Запад-2021» российские военные применили робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами. Боевые роботы были успешно применены мотострелками и десантниками, которые руководили процессом дистанционно.



Алексей Нечаев