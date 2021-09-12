Глава Башкирии Радий Хабиров получил орден Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил главу Башкирии Радия Хабирова орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
— За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Хабирова Радия Фаритовича — главу Республики Башкортостан, — говорится в документе.
Кроме того, технический директор некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт» Владимир Губа был награжден орденом почета, а шеф-редактор группы общественно-политических программ службы радиовещания филиала ФГУП ВГТРК — ГТРК «Татарстан» Юлдуз Крепостина получила почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».
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