Путин вручил двум татарстанцам госнаграды

Технический директор некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт» Владимир Губа был награжден орденом Почета. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

С 1973 по 1998 год Губа работал на Волжском автомобильном заводе (ВАЗ) в должности инженера-конструктора, начальника конструкторского бюро, начальника конструкторско-экспериментального отдела спортивных и специальных автомобилей. Занимался и руководил разработкой спортивных и специальных модификаций автомобилей ВАЗ, в том числе для внедорожных ралли-рейдов. С 1991 года по 2011 год был представителем от РФ в Международной автомобильной федерации. В апреле 2010 года принят в НП «КАМАЗ-Автоспорт» на должность технического директора. В 207 году он получил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Фото: kamazmaster.ru

Кроме того, шеф-редактор группы общественно-политических программ службы радиовещания филиала ФГУП ВГТРК — ГТРК «Татарстан» Юлдуз Крепостина за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу получила почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

Она родилась в Казани, окончила КГУ. С 1993 года работает на радио Татарстана. В 2001 году начала вести программы и руководить объединенным радиожурналом семи республик «Между Волгой и Уралом». С 2020 года — член Союза журналистов РФ.

Фото: nalog.gov.ru

Летом Путин поощрил государственными наградами четырех татарстанцев. Об этом сообщалось на интернет-портале правовой информации.

Алексей Нечаев