Путин вручил четырем татарстанцам госнаграды
Президент России Владимир Путин поощрил государственными наградами четырех татарстанцев. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.
Профессору кафедры графического моделирования КГАСУ Равилю Айдарову присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» за большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» удостоился заведующий кафедрой Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Тимур Зефиров.
Начальник ЖКХ № 2 (Лениногорск) Управления социальными объектами ПАО «Татнефть» им. Шашина Изаиль Габдрахманов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Знак отличия «За наставничество» получил аппаратчик пиролиза завода этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рамиль Абдуллов.
8 июля Путин наградил шестерых татарстанцев почетными грамотами и благодарностями.
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