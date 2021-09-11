В Псковской области открыли мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной»

В Псковской области открыли мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной». В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин.

Памятник расположен на берегу Чудского озера, где в 1242 году произошло Ледовое побоище. 20-метровый монумент находится на насыпном кургане из песка, пишет RT.

Основа памятника представляет собой 50-тонную композицию из фигур князя Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Тыльная часть состоит из мозаичного фриза.

Фото: kremlin.ru

Открытие мемориала приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Празднование даты проводится по указу президент России.

Татьяна Демина