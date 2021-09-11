Тимур Сулейманов рассказал о планах работы на посту министра по делам молодежи Татарстана

Новый глава Министерства по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов посетил первое публичное мероприятие в статусе министра. На республиканском форуме молодежных этно-проектов «Таба» он поделился впечатлениями от назначения на новую должность и рассказал о своих планах.

«Настроение приподнятое, волнительное. Большая ответственность. Вместе с тем есть понимание, есть команда, поэтому продолжаем движение вперед», — рассказал Сулейманов.

По его словам, на новой должности у него очень много планов. «Если односложно ответить на этот вопрос, то продолжаем работать», — заявил Сулейманов.

Фото: minmol.tatarstan.ru

Он пообещал активно сотрудничать с журналистами, вовлекать СМИ к освещению проектов и мероприятий, которые реализуются и развиваются министерством по делам молодежи Татарстана.

Сулейманов возглавил «молодое министерство» после того, как экс-министра по делам молодежи Татарстана Дамира Фаттахова назначили заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи. До этого он занимал в ведомстве пост первого заместителя министра.



Татьяна Демина