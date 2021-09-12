Над Баренцевым морем истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что российский истребитель МиГ-31 поднимали для сопровождения патрульного самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем, пишет ТАСС.

— Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря, — говорится в сообщении.

Весной российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии, которые были вынуждены развернуться.



Алексей Нечаев