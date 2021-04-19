МиГ-31 перехватил самолеты Норвегии и США над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии, которые были вынуждены развернуться. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон», ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил их над акваторией Баренцева моря», — заявили в Национальном центре управления обороной.

Отмечается, что не допущено нарушения государственной границы РФ.

Ранее из-за приближающегося к границам России стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США над нейтральными водами Тихого океана был поднят в воздух российский истребитель МиГ-31.



Алексей Нечаев