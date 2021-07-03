Союз виноделов России назвал приостановку ввоза Moet Hennessy шантажом

Фото: Максим Платонов

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович назвал шантажом решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», — сказал он.

Moet Hennessy временно приостанавливает поставку своей продукции в Россию. Это связано с поправками в закон РФ о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, одобренными Совфедом. Они устанавливают новое определение «игристых вин (шампанского)».



Алексей Нечаев