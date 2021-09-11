Синоптики предупредили о тумане в Татарстане 12 сентября

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в воскресенье, 12 сентября, ожидается туман. Предупреждение об ухудшении погоды опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозу синоптиков, туман ожидается завтра ночью и утром местами по Татарстану, в том числе и в Казани.

По данным Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели Татарстан кратковременно попадет в теплый сектор перемещающегося по северным широтам атлантического циклона. Местами будут идти дожди, но температуры в дневные часы повысятся до +16..+21°С.



Татьяна Демина