Титов назвал профессии с зарплатой более миллиона рублей в России

Фото: Максим Платонов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что заработную плату в размере одного миллиона рублей в месяц и выше в России получают топ-менеджеры крупных компаний и монополий, а также экспаты.

— Высокие посты — это и большая ответственность, и квалификация. Поверьте, ни один бизнес, и ни одно государство много денег просто так предлагать не будет, поэтому скорее это оправданный уровень в тех сферах, где он есть, — цитирует его «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Всего в апреле 2021 года в России количество россиян с доходом от 1 млн рублей в месяц до вычета подоходного налога составило 17,1 тыс. человек. Таковы данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По количеству граждан, имеющих доход от 1 млн рублей в месяц, на восьмом месте оказался Татарстан. В РТ по найму с официальной зарплатой в размере от 1 млн рублей числятся свыше 200 человек.

Алексей Нечаев