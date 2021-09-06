Ежемесячный доход от 1 млн рублей в России — это много или мало?
Всего в апреле 2021 года в России количество россиян с доходом от 1 млн рублей в месяц до вычета подоходного налога составило 17,1 тыс. человек. Таковы данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
11,29 тыс. таких человек было в РФ в 2019 году. По количеству граждан, имеющих доход от 1 млн рублей в месяц, на восьмом месте оказался Татарстан. В РТ по найму с официальной зарплатой в размере от 1 млн рублей числятся свыше 200 человек.
В тройку лидеров по количеству таких сотрудников вошли Москва (около 10,4 тыс. человек), Санкт-Петербург (1,3 тыс.), Московская область (1,2 тысячи).
Доход 1 млн рублей в месяц — это:
- $13,7 тыс. по сегодняшнему курсу.
- 870 тыс. рублей в месяц после вычета подоходного налога.
- 12 млн рублей в год до вычета подоходного налога.
- 30 медианных среднемесячных зарплат в России за 2020 год — по данным Росстата, она составила 32,4 тыс. рублей.
- В 50 раз больше, чем прогнозируемый среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России к 2024 году — он составит 20 тыс. рублей
- В 1,7 раза больше, чем средняя заработная плата врача в Лос-Анджелесе — они зарабатывают порядка $8 тыс. в месяц.
- Сумма равна среднему заработку опытных юристов в США — в 2020 году они получали $167 тыс. в год, или порядка $13,9 тыс. в месяц.
- На 100 тыс. рублей меньше, чем стоимость нового автомобиля LADA Vesta — ее продают от 1,1 млн рублей.
- Одна пятая стоимости однокомнатной квартиры в ЖК «МЧС» в Казани — такую квартиру продают в среднем за 5 млн рублей.
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