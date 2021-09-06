Ежемесячный доход от 1 млн рублей в России — это много или мало?

Всего в апреле 2021 года в России количество россиян с доходом от 1 млн рублей в месяц до вычета подоходного налога составило 17,1 тыс. человек. Таковы данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

11,29 тыс. таких человек было в РФ в 2019 году. По количеству граждан, имеющих доход от 1 млн рублей в месяц, на восьмом месте оказался Татарстан. В РТ по найму с официальной зарплатой в размере от 1 млн рублей числятся свыше 200 человек.

В тройку лидеров по количеству таких сотрудников вошли Москва (около 10,4 тыс. человек), Санкт-Петербург (1,3 тыс.), Московская область (1,2 тысячи).

Фото retail-loyalty.org

Доход 1 млн рублей в месяц — это:

$13,7 тыс . по сегодняшнему курсу.

. по сегодняшнему курсу. 870 тыс. рублей в месяц после вычета подоходного налога.

после вычета подоходного налога. 12 млн рублей в год до вычета подоходного налога.

до вычета подоходного налога. 30 медианных среднемесячных зарплат в России за 2020 год — по данным Росстата, она составила 32,4 тыс. рублей.

— по данным Росстата, она составила 32,4 тыс. рублей. В 50 раз больше, чем прогнозируемый среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России к 2024 году — он составит 20 тыс. рублей

для неработающих пенсионеров в России к 2024 году — он составит 20 тыс. рублей В 1,7 раза больше, чем средняя заработная плата врача в Лос-Анджелесе — они зарабатывают порядка $8 тыс. в месяц.

— они зарабатывают порядка $8 тыс. в месяц. Сумма равна среднему заработку опытных юристов в США — в 2020 году они получали $167 тыс. в год, или порядка $13,9 тыс. в месяц.

— в 2020 году они получали $167 тыс. в год, или порядка $13,9 тыс. в месяц. На 100 тыс. рублей меньше, чем стоимость нового автомобиля LADA Vesta — ее продают от 1,1 млн рублей.

— ее продают от 1,1 млн рублей. Одна пятая стоимости однокомнатной квартиры в ЖК «МЧС» в Казани — такую квартиру продают в среднем за 5 млн рублей.

Алексей Нечаев