В Лаишевскиом районе Татарстана утонул мужчина

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в 07.20 попустило сообщение том, что на поверхности воды рыбаки видят тело мужчины в одежде. Инцидент произошел в Лаишевском районе на Архиерейском озере у села Тарлаши. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 25 метрах от берега спасатели извлекли и передали сотрудникам полиции тело мужчины 1973 года рождения. Причина происшествия устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru

В конце августа в Ново-Савиновском районе Казани утонул мужчина. Несчастный случай произошел на улице Гаврилова, вблизи дома 30е. Место было не оборудовано для купания. В 19.50 в 150 метрах от берега с глубины 7 метров спасатели обнаружили и извлекли тело 34-летнего мужчины.

Алексей Нечаев