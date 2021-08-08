В Ново-Савиновском районе Казани утонул мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Ново-Савиновском районе Казани сегодня утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Несчастный случай произошел днем на улице Гаврилова, вблизи дома 30 Е. Место было не оборудовано для купания. В 19.50 в 150 метрах от берега с глубины 7 метров спасатели обнаружили и извлекли тело 34-летнего мужчины.

В субботу в реке Малый Черемшан в Татарстане утонул 49-летний житель села Нижнее Альмурзино Алькеевского района.

