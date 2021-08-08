В Ново-Савиновском районе Казани утонул мужчина
В Ново-Савиновском районе Казани сегодня утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Несчастный случай произошел днем на улице Гаврилова, вблизи дома 30 Е. Место было не оборудовано для купания. В 19.50 в 150 метрах от берега с глубины 7 метров спасатели обнаружили и извлекли тело 34-летнего мужчины.
В субботу в реке Малый Черемшан в Татарстане утонул 49-летний житель села Нижнее Альмурзино Алькеевского района.
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