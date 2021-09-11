Российские чемпионы и призеры Олимпийских игр получат ключи от автомобилей BMW

Олимпийским медалистам вручат ключи от автомобилей BMW, сообщил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев, пишут «Известия».

«Золото» — X5 различных комплектаций, «серебро» — Х3, очень мощные, практически как гоночные машины, моторы различных комплектаций, и «бронза» — это тоже Х3, но чуть-чуть пониже уровень, — сказал он.

Фото: olympic.org

Летом премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о поощрении российских спортсменов, ставших победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр. За золотую медаль спортсмены получат 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, а за бронзовую — 1,7 млн рублей. Такие же денежные поощрения ждут победителей и призеров предстоящих летних Паралимпийских игр.



Алексей Нечаев