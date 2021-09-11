В Казани не хватает 1,5 тысячи учителей и воспитателей

Фото: Максим Платонов

В Казани открыты более полутора тысяч педагогических вакансий, в Набережных Челнах не хватает 840 педагогов. Напряженная обстановка с кадрами и в Челнах. Об этом рассказал «Реальному времени» Юрий Прохоров, глава татарстанского профсоюза работников системы образования.

Прохоров напрямую связывает этот дефицит сотрудников в школах и детских садах с тем, что старые кадры по понятным причинам уходят из школ и детских садов, а молодежь не спешит устраиваться работать в образовании. Причиной тому — традиционно низкие зарплаты в отрасли.



— Сегодня просто беда с кадрами в детских садах, — говорит он. — На 14 групп малышей приходится всего 4 воспитателя, тогда как на каждую группу положен один. То есть нагрузка на одного воспитателя увеличивается в 3—4 раза. Скажем прямо, либо воспитательница падает с ног от работы, либо халтурит, — аргументирует он. — Мне начальники говорят, что тарификация пройдет и вакансий не будет. Конечно, вы «раскидали» нагрузку, и одна вместо 18 малышей ведет 36. О каком качестве можно говорить? Или халтурно ведет, или выматывается до такой степени, что еле ноги приносит домой. Такого быть не должно, — настаивает глава «учительского» профсоюза.

Профсоюз просит правительство Татарстана увеличить минимальный оклад учителей и воспитателей в Татарстане до 2 размеров МРОТ, чтобы вместе с переменной частью зарплаты они могли получать около 40 тысяч в месяц.

Пока же педагоги могут надеяться, кроме зарплаты, на периодические премии и дополнительные выплаты. Например, в Казани в 2021 году на денежное вознаграждение учителей и педагогов дополнительного образования, подготовивших олимпиадников-призеров, утверждена сумма в размере 8 260 000 рублей.

Людмила Губаева