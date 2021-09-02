В Казани поощрят педагогов дополнительного образования по итогам олимпиад школьников

В Казани поощрят учителей и педагогов дополнительного образования по итогам олимпиад школьников в 2021 году. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

На денежное вознаграждение учителей и педагогов дополнительного образования утверждена сумма в размере 8 260 000 рублей.

Призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стали 211 учеников из Татарстана. По этому показателю республика занимает третье место в России, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу.



Ольга Плешкова