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В Казани поощрят педагогов дополнительного образования по итогам олимпиад школьников

10:04, 02.09.2021
В Казани поощрят педагогов дополнительного образования по итогам олимпиад школьников
Фото: realnoevremya.ru

В Казани поощрят учителей и педагогов дополнительного образования по итогам олимпиад школьников в 2021 году. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

На денежное вознаграждение учителей и педагогов дополнительного образования утверждена сумма в размере 8 260 000 рублей.

Призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стали 211 учеников из Татарстана. По этому показателю республика занимает третье место в России, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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