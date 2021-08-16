Даниил Медведев выиграл теннисный турнир ATP в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Рейлли Опелку в финале турнира АТР в Торонто с призовым фондом в 2,8 млн долларов.

Для победы россиянину хватило двух сетов, в которых он первенствовал со счетом 6:4 и 6:3. Всего теннисисты провели на корте 1 час 25 минут.

Это 12-й титул в карьере Медведева, из них 4-й на турнирах уровня «Мастерс».

«Был момент, когда я об этом даже не мечтал. Я тогда уже был в топ-100, может, выиграл пару турниров ATP 250, но выйти в четвертьфинал или полуфинал «Мастерса» — особенно с Новаком и Рафой — казалось недостижимым», — прокомментировал свою победу Медведев.

Напомним, ранее Медведев неудачно выступил на Олимпийских играх-2020 в Токио.