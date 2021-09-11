Байден в годовщину терактов 11 сентября призвал американцев к единству

Президент США Джо Байден заявил, что единство делает американцев теми, кто они есть на самом деле. Он выступил с обращением к нации по случаю 20-й годовщины терактов, которые унесли жизни почти 3 тыс. человек. Видео опубликовано на странице Белого дома в Twitter.

— Через 20 лет после 11 сентября 2001 года мы вспоминаем 2 977 погибших и чествуем тех, кто рисковал и отдал свою жизнь. Как мы убедились в последующие дни, единство — это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кто мы есть, и мы не должны забывать об этом, — заявил глава государства.

On the eve of the 20th anniversary of the horrific 9/11 attacks, President Biden honors the lives of those we lost and highlights how even at our most vulnerable — unity is our greatest strength.pic.twitter.com/TdVhw9TVpb — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2021

По его словам, единство означает не одинаковые убеждения, а уважение веру друг в друга.

Недавно Байден издал указ, дающий старт процедуре рассекречивания документов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года. Генеральному прокурору страны Меррику Гарланду поручено обнародовать материалы о трагедии 11 сентября 2001 года в течение шести месяцев.

11 сентября 2001 года в США произошла серия терактов. Террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) и ее лидер Усама бен Ладен, который укрывался в Афганистане. Этот теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.



Алексей Нечаев